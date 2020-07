중랑구 '풍수해보험'으로 집중 호우 구민 피해 최소화

주소지 동주민센터 방문 또는 '풍수해보험' 사이트로 비대면 가입 가능

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 여름철 집중 호우를 대비한 ‘풍수해보험’으로 기상재해로 인한 구민 피해 최소화에 만전을 기한다.

풍수해보험은 구민이 부담해야 하는 보험료의 일부를 국가 및 지자체에서 지원해 주는 정책보험으로 예기치 못한 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 대설, 지진 등에 대해 스스로 대처할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

일반가입자에게는 보험료의 52.5~92%를 지원해주며, 기초생활수급자와 차상위계층은 전액 무료다.

구민들은 저렴한 보험료로 풍수해와 지진재해 발생 시 규모에 따라 보상을 받을 수 있으며, 가입 대상은 소상공인이 운영하는 상가·공장, 주택과 비닐하우스를 포함한 농·임업용 온실 등으로 소유자뿐 아니라 세입자도 가능하다.

또 구는 과거에 침수피해주택이나 기존 가입자, 수급자들의 재가입을 유도한다. 구청에서 진행한 단체가입의 경우 가입 단위가 1년으로 과거 침수피해주택과 기존 가입자도 1년이 지나면 재가입이 필요하다.

풍수해보험 신청을 원하는 구민은 주소지 동주민센터를 방문, 가입 신청 가능, '풍수해보험' 사이트에서 비대면 모바일 가입 신청을 하면 보험사로부터 문자로 주민부담 보험료 등을 안내 받을 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “많은 구민들이 부담 없이 풍수해보험에 가입, 각종 자연재난에 대비하고 피해를 최소화 할 수 있기를 바란다”고 말했다.

구는 지난 6월까지 121가구가 풍수해보험에 가입, 지난해 가입가구인 86가구에서 약 29%가 증가했다고 밝혔다.

아울러 더 많은 구민들이 혜택을 받을 수 있도록 추가 단체가입을 진행 방침이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr