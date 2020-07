부산 지하차도 참사 유족, 부산시 상대 소송…"사과는커녕 언급도 없어"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 지난 23일 집중호우로 인해 침수된 부산 동구 초량 제1지하차도에 갇혀 숨진 3명의 유족들이 부산시 대응에 실망을 표하며 소송 의지를 보였다.

복수 매체에 따르면 27일 오후 변성완 부산시장 권한대행을 면담한 뒤 실망감을 느껴 소송 의지를 굳혔다.

유족들은 변 권한대행과 실·국장 등을 만난 자리에서 철저한 진상규명과 책임자 처벌 등을 요구했지만, 실망감을 느낄 수밖에 없었다고 말한 것으로 전해졌다.

사망자 3명 가운데 50대 A씨와 20대 B씨 유족은 공동으로, 60대 C씨 유족은 별도로 부산시 등을 상대로 민사소송을 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

한 유족은 매체를 통해 "부산시에서 먼저 알아서 진심 어린 위로를 해줄 줄 알았는데, 대책회의에서 사망자들에 대해서는 언급된 게 없다고 하더라"며 "변 권한대행을 만난 자리에서도 진상 규명 등을 요구했지만, 시는 소송하면 받아들이겠다고 답해 관심이 없다고 느꼈다"고 전했다.

또 "사람이 우선이라는 현 정부 행정안전부 장관은 사고 현장만 둘러봤고, 권한대행은 장례식장도 찾지 않았는데 과연 이들의 행동은 도대체 무엇을 어디에 보여준 것이냐"며 "손 한 번 잡아주면 되는데, 진심 어린 사과는커녕 언급도 없는 건 너무 무성의하다"며 분통을 터트렸다.

유족 측은 논의를 통해 소송 대상과 방법 등을 구체적으로 결정할 방침이다.

