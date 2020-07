광주시교육청 ‘2021년 예산편성’ 시민 설문조사 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시교육청은 내달 28일까지 2021년 예산편성에 시민 의견을 반영하기 위한 의견수렴 및 설문조사를 실시한다고 28일 밝혔다.

설문은 ▲교육격차 해소 ▲교육과정 및 학력신장 ▲특수 및 유아교육지원 ▲안전한 학교 조성 ▲기타 교육재정과 관련된 사항 등 18개 항목으로 구성됐다.

시민의 의견 및 설문조사 결과는 2021년 예산 편성 때 예산 운용 방향 설정을 위한 기초자료로 활용하고, 내년 예산에 중점 투자 방향 및 투자 우선순위 등을 파악해 내실 있는 예산을 편성할 예정이다.

관심있는 시민·학부모·학생·교직원은 광주시교육청 홈페이지를 통해 온라인으로 설문조사(광주광역시교육청 참여마당→시민소통→시민참여예산제 또는 바로가기 서비스→시민참여예산제)에 참여할 수 있으며, 의견서는 홈페이지 또는 팩스(우편)로 제출 가능하다.

안석 광주시교육청 시민참여담당관은 “시민들이 원하는 예산 투자 방향, 분야별 우선순위 등을 파악하고 예산 편성 과정에 시민들의 의견을 반영해 신뢰받을 수 있는 참여예산 운용을 위해 노력하겠다”고 말했다.

더 궁금한 사항은 광주시교육청 시민참여담당관 시민참여팀으로 문의하면 된다.

한편 올해는 시민참여예산위원회 심의를 거쳐 보건실 응급콜벨 설치, 혁신학교 지원, 안전한 학교생활, 학교시설 노후화 개선 사업 등의 의견을 예산에 반영한 바 있다.

