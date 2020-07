'만취 트럭 역주행 충돌' 박지윤 "음주 운전 경각심 가져야"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 방송인 박지윤과 최동석 KBS 아나운서 가족이 역주행하던 트럭과 충돌하는 사고를 당한 가운데 박지윤이 "걱정해주신 분들에게 감사하다"라고 밝혔다.

28일 박지윤은 소속사 관계자를 통해 다수의 매체에 "큰 사고를 당하고 음주운전의 위험성이 크게 와 닿았다. 음주운전에 대한 경각심을 다시 한번 당부드리고 싶다"라며 이같이 말했다.

박지윤 측은 "박지윤과 가족이 이번 사건으로 크게 놀라고 충격을 받아 아직 마음을 추스르지 못하고 있다"라며 "부산 양산 병원에서 간단한 치료 후 현재 가족들과 같이 서울로 이동 중이다. 외상적으로 큰 문제는 없지만, 교통사고인 만큼 정밀 검사를 받을 예정이다"라고 밝혔다.

그러면서 "일단 아이들도 어른들도 너무 놀라고 충격이어서 당분간 몸과 마음을 추스르겠다"라며 "의도치 않게 사고 소식이 기사화돼서 걱정을 많이 끼친 것 같다."라고 덧붙였다.

앞서 27일 소방당국에 따르면 이날 오후 8시30분께 부산 금정구 경부고속도로 상행선 1.7km 지점에서 박지윤과 최 아나운서의 가족은 역주행하는 2.5t 화물차와 충돌했다.

역주행한 트럭 운전자 A(49) 씨는 경찰 조사 결과 혈중알코올농도가 면허취소 수준인 만취 상태였던 것으로 확인됐다. A 씨 또한 사고로 다리에 골절상 등을 입어 병원으로 옮겨졌다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr