서울대 음악대학의 한 교수가 지난해 저지른 성추행 사건이 이미 공론화된 상황에서, 또 다른 음대 교수가 성추행 혐의로 수사기관의 조사를 받고 있다는 사실이 알려진 28일 서울 관악구 서울대학교 행정관 앞에서 B교수 사건대응 위한 특별위원회 소속 학생들이 성추행 혐의를 받고 있는 교수들의 파면을 촉구하는 기자회견을 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.