[아시아경제 이동우 기자] 삼성SDI는 올 2분기 연결 기준 매출 2조5586억원, 영업이익 1038억원의 잠정실적을 기록했다고 28일 공시했다.

전년 동기 대비 매출은 6.4% 늘었지만, 영업이익은 34% 줄었다.

같은 기간 당기순이익은 70.2% 감소한 477억원을 남겼다.

