충남도 “논산에 육군사관학교 유치 자신”

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도가 육군사관학교 유치 의지를 천명(闡明)했다.

김용찬 도 행정부지사는 28일 충남도청사에서 열린 기자회견에서 “육사 이전이 확정된다면 충남은 논산에 육사를 유치하기 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 운을 뗐다.

특히 “논산에 육사를 유치하는 것은 양승조 충남도지사의 공약사항으로 도는 이미 태스크포스(TF)를 구성해 육사를 논산으로 유치하는 데 필요한 타당성과 필요성을 검토했다”는 김 부지사는 “도의회에서도 특별위원회는 설치해 내부적으로 깊숙이 논의를 진행해 온 상황”이라고 강조했다.

다만 그간에는 “육사 이전이 확정되지 않은 상황에서 유치 의지와 관련 활동이 외부에 알려질 경우 혼란이 야기될 수 있었다”는 우려로 물밑 작업이 이뤄졌다고 설명했다.

또 최근 경기도에서 먼저 육사 이전에 따른 유치 의지를 밝히면서 충남 역시 더 이상 육사 유치 추진 의지 물 밑에서 논의하지 않고 대내외적으로 공식화 할 것임을 강조했다.

김 부지사는 “만약 육사 이전이 결정된다면 이전 장소는 충남 논산이어야 한다”고도 했다.

육사의 논산 이전 필요성으로는 ‘국가균형발전 철학의 올바른 구현’을 꼽았다.

김 부지사는 “수도권은 국토 면적의 11.8%에 불과하지만 우리나라 인구의 절반 이상인 2600만명이 수도권에 거주한다”며 “이를 근거로 수도권과 비수도권 격차해소를 위한 대책이 마련돼야 한다는 목소리가 커지는 현 시점에 육사를 수도권으로 이전한다는 것은 국가균형발전 정신을 뒤로 돌리는 일”이라고 경계했다.

무엇보다 김 부지사는 논산과 계룡에 삼군본부, 육군훈련소, 국방대 등이 밀집했고 국방과학연구소, 항공우주연구원 등 국방 관련 산학연 30여개가 분포한 점도 육사가 논산으로 이전돼야 하는 이유로 꼽았다. 기존의 국방 인프라와 육사가 만나 시너지효과를 극대화할 수 있게 될 것이라는 논리에서다.

여기에 김 부지사는 “충남은 국방대 유치를 성공적으로 이끈 경험이 있다”며 “충남은 육사 이전을 위한 사전 절차와 후속 절차 등 전반적 과정을 그 어떤 지역보다 성공적으로 추진할 수 있는 역량이 있다”고 강조했다.

그러면서 “육사 유치에 대한 충남의 입장은 분명하고 단호하다”며 “220만 도민의 성원이 함께 한다면 육사 논산 유치는 반드시 이룰 수 있을 것이라고 확신한다”고 말했다.

