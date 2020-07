울산의 ‘창업 미스터트롯’ 오디션 열린다

창업 열기 띄울 ‘2020 U-STAR 베스트 그라운드’ 개최

8월14일까지 참가 기업 모집 … 최종 3개 팀 선발

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘미스터트롯’을 떠올리는 울산의 대표적인 창업 오디션 프로그램이 진행된다.

울산시는 오는 8월 14일까지 울산 대표 창업기업 오디션 프로그램인 ‘2020 유-스타(U-STAR) 베스트 그라운드’의 참여기업을 모집한다고 28일 밝혔다.

지난해 처음 열린 ‘유-스타(U-STAR) 베스트 그라운드’는 창업기업 발굴 육성을 위한 것으로 창업자들의 뜨거운 관심을 받으며 18대 1의 경쟁률 속에 진행됐다.

울산시는 작년의 열기를 계속 이어가기 위해 올해도 행사를 진행하며 유튜브(YouTube)를 통해 오디션 진행 과정도 방송할 예정이다.

참여 희망 기업은 8월 14일까지 유-스타(U-STAR) 누리집에 신청할 수 있으며, 지역 구분 없이 예비창업자(팀) 및 3년 미만 창업자(팀)이면 참가할 수 있다.

행사는 창업기업 발굴·육성을 위한 역량 강화 프로그램 운영과 오디션 형태의 창업 경진대회로 진행된다.

오는 8월 예선(서류)과 본선 심사를 통해 총 10개 팀이 선발된다. 미션 평가인 세미파이널(Semi-Final)을 통해 선정된 5개 팀은 맞춤형 집중 상담과 아이아르(IR)피칭 교육을 지원받는다.

파이널 라운드 왕중왕전은 오는 9월 26일이다. 최종 선발된 3개 팀에게는 대상 1팀 500만원, 우수상 1팀 300만원, 장려상 1팀 100만원 등 총 900만원의 상금을 준다.

수상한 팀은 울산창조경제혁신센터를 통해 다양한 연계지원도 받을 수 있다.

울산시 관계자는 ”올해 2회를 맞는 ‘유-스타(U-STAR) 베스트 그라운드’가 울산의 대표 창업 오디션으로 확실히 자리매김해 지역 창업 열기가 퍼지길 바란다“고 말했다.

자세한 사항은 유-스타 누리집과 울산창조경제혁신센터 누리집에서 확인하면 된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr