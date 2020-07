박원순 피해자 측, 인권위 직권조사 요구…성추행 의혹 실체 드러날까

피해자 A씨 지원 여성단체, 인권위에 직권조사 요구

경찰 수사도 속도…이번주 관련자 줄소환 예정

[아시아경제 정동훈 기자, 송승윤 기자] 박원순 전 서울시장을 성추행 혐의로 고소한 전직 비서 A씨를 지원하는 여성단체들이 국가인권위원회에 직권조사를 요구했다.

한국성폭력상담소와 한국여성의전화ㆍ여성노동자회ㆍ여성민우회 등 8개 여성단체는 28일 오전 "이 사건은 인권위의 진상규명으로 시작해 여성이 안전하게 일하고 불이익을 받지 않는 노동환경 조성으로 마무리돼야 한다"라고 밝혔다. 이들 단체 소속 행동가와 시위 참가자 100여명은 시청에서 출발해 명동성당 앞 인권위까지 행진하고 인권위 앞에서 인권위의 직권조사를 촉구하는 기자회견을 열었다.

당초 단체들은 인권위에 고 박 전 시장의 성추행 의혹에 대한 진정을 제기하겠다고 밝혀왔다. 그러나 구조적인 문제까지 들여다보기 위해선 직권조사가 적합하다는 판단으로 선회했다. 인권위 직권조사는 진정조사와 효력은 같지만 위원회 판단에 따라 조사 범위가 넓어질 수 있다.

이와 별도로 이뤄지는 경찰 수사도 속도를 내고 있다. 고 박 전 시장 성추행 방조ㆍ방임 의혹을 수사하는 경찰은 서울시 관계자들을 잇따라 소환해 조사하고 있다. 경찰은 현재까지 시장 비서실에서 일한 직원 등 관련자 10여명을 참고인으로 불러 A씨의 피해 내용을 인지하고 있었는지 등을 조사했다. 경찰은 이번 주에도 조사 대상인 관련자들을 차례로 소환할 방침이다. 참고인 조사를 마치는 대로 전ㆍ현직 비서실장 등 성추행 방조 혐의로 고발당한 이들에 대한 조사도 벌일 계획이다. 이미 한 차례씩 조사를 받은 고한석 전 비서실장과 임순영 젠더특보가 조사 대상이 될 가능성이 있다.

방임 의혹 수사는 서울시 관계자들이 고 박 전 시장의 성추행 사실을 인지하고도 묵인 또는 방조했는지를 입증해내는 데 초점이 맞춰질 것으로 보인다. 피해자의 인사이동 요구를 묵살한 경위도 집중 조사 대상이 될 전망이다. 다만 혐의 적용 여부는 여전히 미지수다. 아직 혐의점이 확인돼 정식 입건된 인물이 없는 상황인 데다, 방조 의혹을 받는 관련자들도 적극적으로 방어논리를 펼치고 있어서다. 특히 고 박 전 시장이 사망했기 때문에 성추행이 존재했는지를 따지는 것부터가 쉽지 않다. 증거 확보를 위해 경찰이 서울시청에 대해 신청한 압수수색 영장도 이미 한차례 기각된 바 있다.

한편 경찰은 당초 사건의 본류인 고 박 전 시장의 성추행 고소건은 '공소권 없음'으로 검찰 송치할 방침이었으나, 성추행 방임 의혹 등 고소ㆍ고발건이 맞물려있어 예상보다 늦게 송치가 이루어질 전망이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr