[아시아경제 김흥순 기자] 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 171,000 전일대비 900 등락률 -0.52% 거래량 149,601 전일가 171,900 2020.07.27 15:30 장마감 close 는 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 마련을 위해 1307억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 27일 공시했다. 신주는 보통주 97만1763주, 예정발행가액은 주당 13만4500원이다. 기존 주주는 오는 10월 14~15일 신주 청약을 신청할 수 있다. 일반 투자자 청약은 10월 19~20일이며 납입일은 22일이다. 조달 자금 가운데 719억원은 운영 자금으로 사용할 계획이다. 380억원은 기존 빚을 갚고, 208억원은 시설 자금으로 쓴다. 메디톡스는 무상증자도 병행하기로 했다. 유상증자 대금 납입 이튿날인 10월23일을 기준일로 주당 0.2주의 신주를 배정할 계획이다.

