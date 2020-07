LG전자, 올해 첫 신입사원 모집…'정기 공채' 아닌 '상시 채용'

[아시아경제 이동우 기자] LG전자가 올해 첫 대졸 신입사원을 채용한다. LG그룹이 올해부터 정기 공개 채용을 폐지하고 상시 채용으로 전환한 후 첫 모집이다.

LG그룹 인재채용 홈페이지에 따르면 LG전자는 27일부터 다음달 2일까지 한국영업본부 2020년 신입사원을 뽑는다고 밝혔다. 모집분야는 B2B채널과 B2C 채널 영업관리다.

지원 대상은 국내외 4년제 대학교 학사 학위 이상(또는 동등한 효력이 인정되는 자격)인 사람으로, 올해 8월 졸업예정자나 기졸업자 모두 지원할 수 있다. LG전자는 구체적인 채용 규모는 밝히지 않았다.

LG전자는 서류전형, 인적성 검사, 1차 면접 등을 거쳐 9월 중 인턴십 프로그램을 진행하고, 10월 중 정규 입사자를 정할 예정이다.

앞서 LG그룹은 올해부터 계열사들의 상·하반기에 대졸 정기 공채를 연중 상시 채용으로 전환했다. 현업 부서가 원하는 시점과 직무에 인재를 배치해 직무 역량 개발에 집중할 수 있도록 한다는 취지에서다.

