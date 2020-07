남인순의 '뒤늦은 눈물'에…김근식 "朴 통화내용이나 밝혀라"

[아시아경제 이지은 기자] 고 박원순 서울시장의 사망 당일 통화를 한 것으로 알려진 남인순 더불어민주당 의원이 27일 눈물을 보이며 반성의 뜻을 밝힌 데 대해 미래통합당 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 "그것으로 모든 의혹과 잘못이 덮이진 않는다"고 비판했다.

김 교수는 27일 페이스북에서 "억지 사과 대신에 박 시장과의 통화내용을 밝히고 진심어린 행동을 보이라"며 이같이 말했다.

그는 "고 박 시장 사망 당일 남 의원과 전화통화 사실이 확인되었는데, 무슨 이야기를 했는지 명명백백히 밝혀져야 한다"며 "여성운동가 출신이고 고 박 시장 최측근 의원이고 고 박 시장에게 그전날 불미스러운 일을 물었다는 젠더특보와 각별한 사이였다는 점만으로도, 남 의원이 고 박 시장과 성추행 의혹 관련 논의를 했을 가능성은 충분하다"고 지적했다.

김 교수는 "숨길게 없으면 기자들 질문에 왜그리 바쁘게 도망치듯 꽁무니를 뺐나"며 "피소사실 유출사건을 신속하고 엄정하게 수사해야 함에도, 경찰은 고 박 시장과 통화사실에 대해 '전화'로만 물었다. 수사의지는 없이 면죄부용 조사시늉만 낸 것"이라고 비판했다.

남 의원이 성폭력 문제를 뿌리뽑기 위해 내놓은 대책도 비판했다. 김 교수는 "대책이라고 내놓은 게, 민주당 여성 최고위원을 늘리고 보좌진 여성채용 비율을 높인다고요"라며 "고 박 시장의 성추행이 여성 몫 자리가 없어서 못 막았나"라고 반문했다.

그는 "고 박 시장 성추행이 서울시 젠더특보에 젠더 사무관까지 두고도 버젓이 자행되었고 피해자가 수없이 서울시에 호소했는데도 묵살되는 정황에서 여성 비율 올린다고 해결될 일인가"라며 "본인부터 여성운동 경력에 한때는 남윤인순으로 이름쓰고 민주당 여성 몫 최고위원이자 젠더폭력 TF(태스크포스) 단장이면서도, 피해호소인이라는 해괴망측한 단어 아이디어를 내고 여성입장에서 따끔하게 비판 한 마디 안 했지 않는가"라고 지적했다.

