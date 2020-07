속보[아시아경제 허미담 기자] 26일(현지시간) 미국 주요 외신은 코로나19 백신 개발에 속도를 내기 위해 몇몇 절차를 생략하다 보니 항체 생성을 유도하는 것은 성공했지만, 효과가 얼마나 지속되는지는 알기 힘든 단계라고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr