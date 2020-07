NH투자, 옵티머스 선보상 방안 이번주 나올까

임시 이사회 개최 여부 불투명

피해자들 3일 연속 시위 예정

[아시아경제 박지환 기자] 5000억원대 환매 중단 사태가 우려되는 옵티머스펀드의 최대 판매사인 NH투자증권이 이르면 이번 주 임시 이사회를 열고 투자자들을 상대로 한 선지급 방안을 다시 논의한다. 지난 23일 이사회에서 한 차례 투자금 선지급 안을 논의했지만 배임 문제가 불거지면서 결정이 보류됐다. NH투자증권은 당초 이달 내까지 최대한 입장을 마련하겠다는 목표였지만 예정된 시간 내 답을 내놓을 수 있을 지는 미지수다.

27일 금융투자업계에 따르면 옵티머스 피해자들은 이번 주 릴레이 시위를 통해 NH투자증권증권에 대한 압박 수위를 더 높일 계획이다. 28일(NH투자증권), 29일(청와대), 30일(NH투자증권) 등에서 3일 연속 집회를 가진다. 옵티머티펀드 사태의 한 피해자는 "이번 주 NH투자증권이 임시 이사회를 열 것으로 보고 있어 이번 사태의 1차 분수령이 될 것"이라며 "마지막으로 한 번만 NH투자증권을 더 믿어보고 원하는 답이 안 나올 때는 고소든 전국 지점에 대한 동시 시위든 사생결단의 각오로 임할 계획"이라고 말했다.

이번 주 임시 이사회 개최 여부는 아직까지 불분명한 상황이다. NH투자증권 관계자는 "임시 이사회 소집은 3일 전까지 해야 하지만 이번 건의 경우 워낙 사안이 중대해 그 전이라도 소집이 가능하다"면서 "아직 이번 주 중 임시 이사회가 열릴지는 확정되지 않은 상태이지만 당초 목표는 이달 내 선지급 방안을 매듭 짓는 것이었다"고 설명했다.

NH투자증권은 지난 23일 이사회에서 투자자들에 대한 투자금 선지급 방안을 논의했으나 최종 결정을 내리지 못했다. 앞서 70% 선보상을 결정한 한국투자증권과 다르게 선뜻 선보상을 결정하지 못하고 있는 것은 판매 규모 때문이다. NH투자증권은 옵티머스펀드 5151억원 중 84%에 해당하는 4327억원어치를 판매했다. 한국투자증권은 판매잔고가 287억원 규모로 70%를 보상해도 201억원 수준에 그친다. 반면 NH투자증권은 같은 비율로 지원하면 지급액이 3000억원을 넘는다. 선지급액 규모가 커 이사진들의 경우 섣부른 판단을 내릴 경우 향후에도 배임죄 부담을 안고 가야 하는 부담이 따른다.

한국투자증권은 비상장사로 지주사가 100% 지분을 보유해 이들의 동의만 있으면 선지급 결정을 할 수 있지만 NH투자증권은 상장사로 모든 최종 의사결정는 이사회 표결을 거쳐야 한다. 농협금융지주가 49.11%로 최대주주이지만 나머지 지분은 국민연금(9.92%), 우리사주(1.51%), 소액주주(39.20%) 등으로 분산돼 있다. 주주들이 선임한 사외이사로 구성된 이사회에서 수천억원에 달하는 선지급안을 받아들이기란 향후 실적이나 주가 하락 면에서 큰 부담이 된다.

NH투자증권 관계자는 "8명의 이사회 구성원들이 투자자와 고객들의 피해를 최소화하는 방안을 다양하게 검토 중으로 당초 계획된 일정대로 선지급안 결정이 이뤄지도록 노력하고 있다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr