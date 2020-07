코이카, 국민 서포터즈 ‘위코 2기’ 온라인 발대식…120명 화상회의

12월까지 다양한 미션 통해 국민 눈높이에서 코이카와 ODA 홍보

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 비대면(언택트) 시대를 맞아 코이카 국민 서포터즈 위코(WeKO) 2기 발대식을 비대면 온라인으로 진행했다고 27일 밝혔다.

코이카는 24일 경기도 성남시 코이카 본부 대강당에 임시 화상회의 스튜디오를 설치해 온라인 이원 생중계 방식으로 ‘코이카 국민 서포터즈 위코(WeKO) 2기’ 온라인 발대식을 개최했다. 이번 발대식은 코로나19 전파를 예방하고 포스트 코로나 시대에 대응하기 위해 비대면으로 진행됐다.

발대식에는 국민 서포터즈 120명(일반인 30명, 대학생 90명)이 화상회의 방식으로 참여했으며, 코이카 이미경 이사장을 비롯한 임직원이 자리한 임시 스튜디오와 온라인으로 실시간 쌍방향 소통하며 위코 2기의 힘찬 첫 출발을 다짐했다.

개그맨 홍인규씨의 사회로 진행된 이번 행사는 ▲축하영상 상영 ▲대표자 선서 및 위촉장 전달 ▲이미경 코이카 이사장과의 미니 토크콘서트 ▲코이카 임직원과의 소통 이벤트 (개발협력에 대한 OX퀴즈, 삼행시) ▲ 전 세계의 코로나19 극복을 응원하는 합동 퍼포먼스 등 다채로운 프로그램으로 이뤄졌다.

축하영상 상영 시간에는 코이카 해외사무소와 사회 각계각층의 유명 인사들이 전해온 축하 메시지 영상이 공개됐다. 배우 정준호, 김수로, 김혜윤을 비롯하여 개그맨 김대희와 맛있는 녀석들(유민상, 김준현, 김민경, 문세윤), 가수 딘딘과 정세운, 작곡가 김이나 등이 참여하여 코이카와 서포터즈들을 응원했다.

이사장과의 미니 토크콘서트는 ‘코로나19 대응 성과와 코이카 인재상’을 주제로 서포터즈들이 실시간 채팅으로 참여하며 질의응답하는 방식으로 진행됐다. 행사는 코이카 임직원과 위코 서포터즈들이 모두 함께 ‘모두다 덕분에’라는 파란색 손수건을 펼치며 전 세계 코로나19 극복을 위해 힘쓰고 있는 모든 분들을 웅원하는 단체 퍼포먼스로 펼치며 마무리됐다.

대학(원)생과 일반시민 부문으로 진행된 이번 코이카 국민 서포터즈 위코2기 모집에는 총 2074명이 지원했으며 대학생 부문 20:1, 일반시민 부문 7:1의 높은 경쟁률을 기록했다.

이날 위촉된 서포터즈는 7월 말부터 12월까지 5개월 동안 온라인 상에서 ‘생활 속에서 실천하는 지속가능개발목표(SDGs), 코이카 홍보 아이디어 챌린지’ 등 다양한 주제의 미션을 수행하게 된다. 미션을 기반으로 국민 눈높이에서 코이카와 국제개발협력의 의미를 알리기 위한 SNS 홍보 콘텐츠 제작과 캠페인 활동을 전개할 계획이다.

위코2기 최종활동 우승자에게는 ▲코이카 이사장상 및 상금 수여 ▲개발협력(ODA) 현장(해외) 경험 기회 제공 ▲코이카 청년인턴(홍보 분야) 지원 시 가점 부여 등의 혜택도 제공될 예정이다.

이날 이미경 코이카 이사장은 “글로벌 코로나19 위기로 개발협력을 통한 한국의 역할과 책임이 중요한 가운데 위코2기의 콘텐츠 하나하나가 국민들에게는 개발협력에 대한 첫 인식이 될 수 있다”며 “위코2기가 ‘국민 홍보대사’로서 자긍심을 갖고 참신한 아이디어와 열정으로 코이카와 개발협력, SDGs를 다양한 콘텐츠로 널리 알려주시길 바란다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr