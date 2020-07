내차 얼마나 햇빛 잘 견디는지 재는 기준, 국제표준 제정

국표원, 국산 시험장비 기반 '내후성 시험방법' 세계에 내놔

"국제표준 선점해 국산 시험장비 해외시장 진출 발판 마련"

[아시아경제 문채석 기자]산업통상자원부 국가기술표준원은 '옥외(실외) 내후성 촉진 시험방법'에 대한 표준안을 국제표준화기구(ISO)에 제안해 국제표준으로 제정·발간됐다고 27일 밝혔다.

자동차, 건축물 외장재 등 실외에서 쓰는 제품은 내후성(햇빛, 온도, 습기, 바람 등에 견디는 성질)이 강할수록 소비자의 사랑을 받는다.

내후성 시험이 정확할수록 제품의 실외 사용 수명을 예측할 수 있기 때문에 소비자의 수요가 지속적으로 늘고 있다.

국표원은 지난 2013년 해당 표준안을 ISO에 제정했고, 이번에 국제표준(ISO/TS 21488)*으로 제정·발간됐다고 알렸다.

이번 표준은 국내 시험연구원인 한국건설생활환경시험연구원(KCL)이 개발한 국산 시험장비를 바탕으로 만들어져 의미가 더 컸다.

국표원의 국가표준기술력향상사업을 통해 김창환 KCL 책임연구원, 김성진 캠틱종합기술원 팀장, 최선웅 한남대 교수 등 산·학·연이 함께 개발했다.

일반적으로 국제표준 제정에 3~5년이 걸리지만, 이 표준안은 8년이나 소요됐다. 미국, 독일, 일본 등 내후성 시험장비를 만드는 나라들의 견제와 까다로운 검증 절차 등을 거쳤기 때문이다.

이번에 제정된 시험방법을 통해 자연 태양광(낮)과 인공 태양광(밤)을 이용해 내후성 시험을 24시간 연속 시행할 수 있게 된다.

시험기간을 종전의 3분의 1로 줄여 약 8개월만 시험해도 2년간의 사용 결과를 예측할 수 있다. 종전엔 맑은 날씨가 열 달 이상 유지되는 사막 기후 등 특정 지역에서만 예측이 가능했다.

이 시험방법은 야간에도 시험을 해 시험 기간을 줄이고, 세계 어느 기후 지역에서도 시험을 할 수 있다는 장점이 있다.

국표원은 우리 기술로 만든 시험장비를 적용한 내후성 시험방법이 국제표준으로 제정된 만큼 국산 시험장비의 해외시장 진출도 가능할 것으로 본다.

이승우 국표원장은 "주요 선진국들이 자국의 장비를 사용한 시험방법을 국제표준으로 만들어 장비시장을 확대하는 전략을 활용하는 가운데 국산 시험장비를 적용한 국제표준이 제정돼 의미가 있다"고 평가했다.

그는 "정부의 '소재·부품·장비 2.0 전략'과 연계해 국내에서 개발한 시험·검사 장비를 활용한 시험방법 등의 국제표준화를 앞으로도 적극 지원하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr