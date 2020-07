하태경 "교육부, 박지원 입시부정 조사하라"…유은혜 "청문회 보고"

[아시아경제 김혜민 기자] 하태경 미래통합당 의원과 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관이 박지원 국정원장 후보자의 입시 부정 의혹과 관련해 공방을 벌였다.

하 의원은 24일 오후 국회 대정부질문에서 박 후보자의 단국대 학력위조를 주장하며 유 부총리에서 교육부 차원의 조사를 요구했다.

하 의원은 박 후보자가 입학한 적이 없는 조선대학교 서류를 근거로 1965년 단국대에 편입을 했다고 주장하고 있다. 근거는 실제 다닌 학교는 2년제 전문대였지만 5학기를 인정받고 2학년으로 편입했다는 점이다.

그는 "편입을 해보니 4년제를 졸업해도 2년만 인정받더라. 유관과목이 아닌 전공은 인정받지 못하고 교양과목만 인정받기 때문에 당연했던 것"이라며 의혹을 재차 제기하며 교육부 차원의 조사를 요구했다.

이에 유 부총리는 "지금 적용하는 법적 시행력적 근거를 든다면 (의원이 말한 점이) 강조돼야 할 부분이 있다고 본다"면서도 "학교마다 차이가 있을 수 있고, 1965년 당시 규정과 지금은 많은 차이가 있다"고 선을 그었다. 그는 그러면서 "단국대와 박 후보자는 말하는데 차이가 있기 때문에 사실관계에 대한 확인이 먼저 필요하다"며 "청문회를 통해서 밝혀질 필요가 있다고 본다"고 덧붙였다.

하 의원이 재차 교육부의 조사를 촉구하자 그는 "사실관계가 어떤 것인지 입장이 다 다르기 때문에 단정할 수 없다. 청문회 과정에서 후보자 본인의 입장이 공식 확인돼야 한다고 본다"며 "청문회 과정과 결과를 보고 종합적으로 조사 여부를 판단하겠다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr