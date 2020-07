행정수도 이전, 與 당권주자들의 견해는?

[아시아경제 강나훔 기자] 행정수도 이전이 정치권 최대 현안으로 떠오르자 더불어민주당 당권 주자들도 행정수도 완성의 필요성을 강조하고 나섰다. 다만 구체적인 추진 방안에 있어 각 주자들의 의견은 갈린다.

우선 김부겸 전 의원은 지방이 자립할 수 있는 토대를 만들기 위해 수도권에 버금가는 광역권 '상생도시'를 만들어야 한다는 구상이다. 그는 부산·울산·경남의 경우 교통·물류·제조·지역금융·지역교육과 인재육성의 선순환 지역뉴딜이 추진될 수 있도록 ‘동남권 메가시티’로 만들어야 한다고 주장했다. 또 대구·경북은 통합신공항과 통합광역행정도시로, 광주·전남·전북은 블루이코노미, 풍력 등 신재생에너지, 관광문화벨트로 만들어야 한다고 제시했다.

김 전 의원은 24일 한 라디오에서 "전국에 몇 개의 광역경제권을 형성해서 그분들이 꼭 수도권으로 몰려들지 않더라도 거기서 각자 인생을 설계하고 삶을 이어갈 수 있도록 하는 국정운영이 필요하다"라며 "그런 점에서 행정수도는 제일 첫 걸음이 될 것"이라고 했다.

박주민 의원은 행정수도 이전에 교육 인프라 강화가 동반돼야 한다고 주장했다. 10개 거점 대학을 네트워크로 묶어 수도권과 동일한 수준의 높은 교육을 제공해야 한다는 것이다. 박 의원은 이날 라디오에 출연해 "거점 대학에 매년 2조4000억원에서 3조원 정도를 투자해서 교육 수준을 높이고 이 대학들을 네트워크로 묶는 것도 하나의 방안"이라며 "거점 대학들을 가칭 '한국 대학'이라고 불러도 좋을 것"이라고 말했다. 이어 "공공기관 지방 이전과 묶어서 취업 등 혜택을 주는 식으로 해야 제대로 된 분산이 이루어질 것"이라고 했다.

박 의원은 '서울대 폐지론'을 말하는 것이냐는 진행자의 질문에 "약간 결이 다르지만 포함해서 고민해볼 수도 있다"고 말했다.

이낙연 의원은 행정수도 이전에 대해 구체적인 방안을 제시하진 않았지만, 당대표 당선시 임기내 완수를 시사했다. '7개월짜리 당대표'라는 약점을 의식한 것으로 보인다. 그는 전날 "제가 대표가 된다면 대표로 일하는 기간(7개월) 동안에 (행정수도 지방 이전) 결론을 내릴 수 있다면 그게 최상"이라며 "기왕 집권여당이 책임을 가지고 내던진 제안이니까 어떻게 하든지 그것을 살려가도록 해야한다"고 말했다.

이 의원은 행정수도 이전의 성공 조건으로 여야간 대화도 강조했다. 이 의원은 "전면적 이전을 목표로 여야 간 대화를 해나가야 한다"면서 "여야 간의 대화의 과정에서 약간은 다른 선택이 나올 수도 있다고 생각한다. 그런 유연한 자세로 대화에 임하는 것이 좋을 것 같다"고 밝혔다.

