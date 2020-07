[아시아경제 이민우 기자] 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,005 전일대비 176 등락률 +21.23% 거래량 25,786,229 전일가 829 2020.07.24 11:05 장중(20분지연) close 은 영국 국영 전력회사 '내셔널 그리드'와 925억원 규모의 '런던 파워 터널 2단계' 프로젝트의 전력망 공급 계약을 체결했다고 24일 공시했다.

