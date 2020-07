[아시아경제 우수연 기자]기아자동차는 23일 2020년 2분기 경영실적 컨퍼런스콜을 통해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향에 대비해 연말까지 13조원 수준의 유동성을 유지할 계획"이라며 "당초 계획 대비 두배 수준은 아니지만 (두 배에) 육박하는 수준으로 가져갈 예정"이라고 밝혔다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr