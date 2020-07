삼성카드, '지방세입 모바일 고지서' 서비스 오픈

삼성카드 앱 내 '지방세입 모바일 고지서' 서비스 추가

신청 고객 전원에게 스타벅스 기프티콘 제공

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 행정안전부, 전국 지방자체단체, 금융결제원과 공동으로 협약을 맺고 모바일로 지방세를 납부할 수 있는 '지방세입모바일 고지서' 서비스를 오픈했다고 23일 밝혔다.

지방세입 모바일 고지서 서비스는 삼성카드 홈페이지와 애플리케이션(앱)에서 신청할 수 있다. 신청 고객은 기존에 우편을 통해서 받고 있던 고지서를 삼성카드 앱에서 확인할 수 있으며, 모바일 앱카드를 통해 납부까지 원스톱으로 처리가 가능하다.

납부 가능한 지방세는 등록면허세(1월), 상·하반기 자동차세(6·12월), 건물분 재산세(7월), 주민세(8월), 토지분 재산세(9월), 과태료, 과징금 등이다. 한 번의 신청으로 서울시를 제외한 모든 지방세입의 고지서를 모바일로 수령 및 납부가 가능하다.

삼성카드는 이번 서비스 오픈으로 고객들의 납세 편의를 증진시킴과 동시에, 종이고지서를 줄여 환경보호에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 또 서비스 이용고객에게는 지자체에서 절약된 비용의 일부를 환원하는 취지에서 고지서 한 건당 150원에서 500원의 세액 공제 혜택을 제공한다.

이번 서비스 오픈을 기념해 이벤트도 진행한다. 오는 9월 30일까지 지방세입 모바일 고지서 서비스를 통해 지방세를 납부한 모든 고객에게 스타벅스 아메리카노 기프티콘 1매를 제공한다. 또 7월에 해당 서비스를 신청하고 8, 9월에 연속으로 지방세를 납부한 고객에게는 스타벅스 아메리카노 기프티콘 1매를 추가로 제공할 계획이다. 이외에도 8월말까지 서비스를 신청한 고객 중 추첨을 통해 총 5명에게 갤럭시노트20 등 사은품을 제공한다.

