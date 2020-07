닭공장 시찰 김정은 "인민들에게 더 좋은 고기와 알을"

"인민 식생활문제 해결 실질적 기여해야"

김정은 북한 국무위원장이 황해북도 황주 광천닭공장 건설현장을 시찰하며 애민행보를 이어갔다.

북한 관영매체 조선중앙통신은 23일 "김정은 동지께서 건설 중에 있는 광천닭공장을 현지지도하시었다"면서 "공사현장을 돌아보시면서 닭공장 건설 진행 정형(실태)을 구체적으로 료해(파악)하시었다"고 보도했다.

통신에 따르면, 광천닭공장은 황주군 광천리에 건설 중인 공장으로 계육과 계란을 연간 수천t, 수천만 개 생산 가능하다.

김 위원장은 "건설자들이 우리 어린이들과 인민들에게 맛좋고 영양가높은 고기와 알을 더 많이 보내주려는 우리 당의 이상을 실현하기 위한 보람찬 건설투쟁에 적극 떨쳐나 광천닭공장을 훌륭히 일떠세우리라는 기대와 확신을 표명했다"고 통신은 전했다.

김 위원장의 광천 닭공장 건설현장 방문은 지난 1월 7일 순천인비료공장 건설현장, 3월 17일 평양종합병원 착공식과 지난 20일 병원 건설현장 방문 등과 마찬가지로 내부 결속을 위한 민생행보 부각 차원으로 풀이된다.

김 위원장은 현재 북한의 현대적 닭공장들이 거의 20여년전 건설돼 낙후된만큼 "전국의 닭공장들을 현대화하는 데서 본보기로 될수 있는 표준공장을 당에서 직접 맡아 건설할 것을 결심했다"면서 광천닭공장 건설 배경을 설명했다.

광천닭공장을 김정은 시대 본보기로 건설한 이후 각지 닭공장을 리모델링하겠다는 의도로 보인다.

김 위원장은 "이 닭공장 건설은 우리 당이 오래전부터 구상하고 많은 품을 들여 준비해온 사업"이라면서 "당에서 그토록 마음 쓰는 인민들의 식생활 문제 해결에 실질적으로 기여할 수 있는 공장으로 크게 기대하고 있다"고 밝혔다.

그는 "가금 부문의 본보기로 건설되는 광천닭공장은 설비는 물론 건물도 표준으로 돼야 한다"면서 당에서 현대화·자동화·집약화 수준이 월등한 가장 선진적인 가금 설비들을 보내려 하는 만큼 남은 공사도 최상의 수준에서 진행할 것을 지시했다.

김 위원장은 광천닭공장에 사료를 제공하는 농장의 영농 지원 사업과 닭공장 운영을 위한 축산부문 과학자·기술자 양성 사업도 진행할 것을 강조했다.

이날 현지지도에는 박정천 총참모장, 김수길 총정치국장, 김여정·조용원 당 제1부부장, 현송월 당 선전선동부 부부장, 마원춘 국무위원회 설계국장이 동행했다.

