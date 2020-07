광양시 ‘광양음식관광 활성화’ 기본계획 ‥ T/F팀 구성

‘맛·청결·안전, 미식여행은 광양으로’ 비전 실현 나서

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시가 ‘맛·청결·안전, 미식여행은 광양으로’라는 비전을 실현하기 위한 ‘광양음식관광 활성화’ 기본계획을 내놨다.

22일 시에 따르면 여행지 선택의 핵심으로 떠오르고 있는 ‘음식’ 관광트렌드에 맞춰 광양만의 고유음식을 관광자원으로 개발해 관광 활성화에 기여할 방침이다.

이를 위해 김명원 광양부시장이 단장을 맡고, 사업연계성을 가진 3개 부서장(관광문화환경국장, 보건소장, 농업기술센터소장)을 지원단으로 음식관광 T/F팀을 꾸려 운영에 들어간다.

관광과는 △광양음식관광 대표 브랜드 슬로건 개발 △관련 사업체 역량강화를 위한 전문가 초빙 컨설팅 △음식문화 전문해설사 푸드큐레이터 육성 △명인과 함께하는 광양요리쿠킹클래스 △지역 로컬푸드를 소재로 한 생태미식 △혼행족·소규모 여행객을 위한 미식여행(테이스팅 투어) 등 차별화된 음식테마 관광코스를 개발한다.

보건위생과는 △신규 음식테마거리 조성 △기존 먹거리타운 시설 정비 △광양읍 닭숯불구이 특화거리 조성 △광양해비치로 등 신규 관광사업지 내 ‘로컬음식 테마거리’ 조성 △광양맛집 선정 △대물림 식당 지원 강화 등 권역별 먹거리 거점 공간과 경쟁력 강화에 힘쓴다.

농산물마케팅과는 △광양식 한상차림 △절기 음식 복원·발굴 △식도락여행 맞춤 음식개발 △향토음식 명인 지정 △음식체험 프로그램 개발 △음식 상표등록 및 브랜드화에 주력하고, 마을별 전승 음식의 조리법 발굴과 젊은 층의 입맛을 사로잡을 음식을 개발할 예정이다.

이화엽 관광과장은 “산, 강, 바다에 풍부한 일조량까지 두루 갖춘 광양은 다채로운 식재료를 바탕으로 경쟁력 있는 음식문화를 이뤄왔다”며, “광양 음식이 미식여행이 될 수 있도록 안전하고 건강한 여행식단과 관광코스를 마련해 지속적인 광양관광으로 도약하는 계기로 삼겠다”고 말했다.

