中企 78.1% "대출만기·이자상환 추가 연장해야"

중소기업중앙회

대출원금상환 만기연장과 이자상환 유예조치 추가 의견

51.5% "내년 말까지 연장돼야 한다"

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업 10곳 중 8곳은 대출원금상환 만기연장과 이자상환 유예 조치가 추가로 연장돼야 한다고 생각하는 것으로 나타났다.

22일 중소기업중앙회에 따르면 '올해 9월로 예정된 대출만기연장 등에 대한 의견조사' 결과, 응답업체의 78.1%가 '추가연장이 필요하다'고 답했다.'대출만기와 이자상환이 동시에 유예돼야 한다'는 응답이 71.5%로 대부분이었다. '대출만기 연장'(22.9%), '이자상환유예'(5.6%)로 나타났다.

연장이 필요하다는 응답은 '수도권', '도소매업', '5인 이상~10인 미만', '20억 이상~50억 미만' 계층에서 상대적으로 높았다. 추가연장 기간은 51.5%가 '내년 말까지 연장돼야 한다'고 응답했다. 그 다음으로는 '내년 상반기까지'(28.1%), '금년 말까지'(13.5%), '내년 3월까지'(6.9%)' 등의 순이었다.

응답업체의 절반 이상인 54.7%는 정부의 기존 대출원금상환 만기연장 및 이자상환 유예 조치에 대해 인지하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 대출원금상환 만기연장 및 이자상환 연장 조치를 알고 있던 기업(45.3%) 중 혜택을 받았는지에 대해서는 '지원받지 못했다'는 업체가 전체의 61.3%로 조사됐다. 지원 받은 경우는 38.7% 수준으로 나타났다.

대출원금상환 만기연장 및 이자상환 연장 조치의 지원 혜택을 받지 못한 기업들의 이유는 '대출만기 기간이 아니라서'가 전체의 28.9%로 가장 높았다. 다음으로 '거래은행에서 알려주지 않아서'(23.7%), '필요하지 않아서'(13.2%), '한도초과로 거절'(10.5%) 등의 순이었다.

이번 설문조사는 금융권 대출을 활용하고 있는 중소기업 274개를 대상으로 지난 16~17일 실시했다.

추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 "중소기업 현장에서는 코로나 19로 인한 매출감소 등 피해가 지속되고 있는 만큼 올해 9월 말로 다가온 은행의 중소기업 대출만기연장(이자상환유예)은 꼭 필요하다"며 "중소기업의 일시적 유동성 위기로 흑자도산하는 사태가 발생하지 않도록 금융당국에서는 코로나19가 잠잠해질 때까지 추가연장조치를 실시해야 한다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr