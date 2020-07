이랜드월드 스파오, 슬랙스 출시

[아시아경제 조유진 기자] 이랜드월드(대표 최운식)가 전개하는 글로벌 제조유통일괄형(SPA) 브랜드 스파오가 한국인 체형에 딱 맞춘 ‘국민 슬랙스’를 출시했다고 22일 밝혔다.

이번에 출시한 슬랙스는 '스파오 국민상품' 라인업 중 첫 가을·겨울 신상품으로, 핏에 포인트를 맞춰 라인업을 선정했다. 깔끔한 밑단 마감과 봉제 퀄리티를 높였으며, 여유 시접을 통해 기장 수선이 용이하도록 했다. 허리 밴딩 처리로 보다 편안한 착용감을 느낄 수 있으며 워셔블 기능성으로 기계세탁이 가능하다.

남성 라인업으로는 ‘풀 밴딩 테이퍼드 슬랙스’와 ‘세미 와이드 슬랙스’, 여성 라인업으로는 ‘테이퍼드 슬랙스’와 ‘슬림 스트레이트 슬랙스’가 출시됐다. 가격은 2만9900원이다.

출시를 기념해 스파오 공식 온라인몰에서 오는 24일부터 26일까지 국민 슬랙스를 구매하는 고객에게 1만원 할인쿠폰을 증정한다. 스파오의 국민 슬랙스는 스파오 공식 온라인몰과 전국 오프라인 매장에서 구매가 가능하다.

