[아시아경제 이현주 기자] 서울여자대학교는 한국장애인고용공단과 사회적 가치 구현을 위한 상생협력 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다. 두 기관은 ▲대학교 재학생의 인턴 및 실습 ▲대학교 내 장애인 일자리 확대 ▲협력 추진할 사회적 가치 사업 발굴 및 추진 ▲연계된 장애인 고용관런 사회적 가치 구현 등을 위해 협력하기로 했다.

