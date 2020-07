[아시아경제 한진주 기자] 엔케이 엔케이 085310 | 코스피 증권정보 현재가 1,135 전일대비 10 등락률 +0.89% 거래량 594,823 전일가 1,125 2020.07.21 15:30 장마감 close 는 금융투자업체 에이앤에스 제1호 주식 1억1000만주를 110억원에 취득한다고 21일 공시했다. 주식 취득 뒤 엔케이의 에이앤에스 제1호 지분율은 20%가 된다. 주식 취득 예정일은 31일이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr