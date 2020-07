임영웅 효과, 'G4 렉스턴' 판매 두배 상승

모델 출연 광고는 272만뷰 기록

[아시아경제 성기호 기자] 쌍용자동차 스포츠유틸리티차량(SUV) 'G4 렉스턴(사진)'이 '미스터트롯' 우승자 임영웅씨의 광고모델 효과를 톡톡히 보고 있다.

21일 업계에 따르면 G4 렉스턴은 임씨가 모델로 활동한 지난 5월 이후 판매에 속도가 붙고 있다. 4월 675대에 그친 판매 대수는 5월 1089대로 늘었다. 6월에는 1349대로 두 달 만에 판매량이 두 배로 증가했다.

쌍용차가 임씨와 함께 제작한 'REXTONⅩIm Hero 화보'는 중고 거래 사이트에서 유료로 거래되기도 했으며 임씨가 출연한 화이트 에디션 출시 광고는 272만뷰를 기록했다. 임씨는 G4 렉스턴 화이트 에디션 1호차의 주인공이자 광고모델로 활동 중이다.

2017년 5월 처음 등장한 G4 렉스턴은 올해 4월 화이트 에디션을 통해 새롭게 변신했다. 쌍용차는 고급스러운 색상이 임씨의 이미지와 부합하는 측면이 있어 G4 렉스턴이 인기를 끄는 것 같다고 전했다.

G4 렉스턴은 대형 SUV이지만 3440만원부터 시작하는 중형 SUV 수준의 가격으로 소비자의 접근성을 높였다. 이달에는 최대 10% 할인(일부 모델) 또는 최대 60개월 무이자 할부로 구매할 수 있는 '행복동행 세일페스타'를 시행해 G4 렉스턴의 경우 최대 450만원가량의 혜택을 받도록 했다. 3000만원 이하로 구매가 가능한 셈이다.

쌍용차 관계자는 "G4 렉스턴은 대형 SUV만의 공간과 품격, 안전성을 높여 프리미엄 SUV의 가치를 입증하며 성장해왔다"면서 "일상부터 레저까지 다양한 라이프스타일을 충족할 수 있는 SUV로 거듭나도록 노력할 것"이라고 말했다.

