[특징주]코스닥 시총 2위 오른 씨젠, 실적 기대감에 4일 연속↑

[아시아경제 구은모 기자] 코스닥시장 시가총액 2위로 올라선 씨젠이 실적 기대감에 4거래일 연속 상승 흐름을 이어가고 있다.

21일 오전 11시 현재 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 183,400 전일대비 4,900 등락률 +2.75% 거래량 826,030 전일가 178,500 2020.07.21 10:54 장중(20분지연) close 은 전 거래일 대비 2.63%(4700원) 오른 18만3200원에 거래됐다. 씨젠은 전날까지 이달에만 58.2%의 수익률을 기록하며 폭발적인 주가 흐름을 보이고 있는데, 이는 같은 기간 상승세가 다소 주춤한 코스닥지수의 수익률(5.9%)을 큰 폭으로 상회하는 수치다.

외국인 투자가들이 씨젠의 주식을 쓸어담으며 최근 주가 상승을 주도하고 있다. 외국인 이달 들어 씨젠의 주식을 1114억원어치 사들였는데, 이는 코스닥시장에서 단일 종목으로는 가장 많은 수치로 코스닥시장 순매수 2위인 NHN한국사이버결제(448억원)의 두 배가 넘는 금액이다.

전날 상승으로 씨젠은 코스닥시장 시가총액 2위로 올라섰다. 씨젠의 시총은 전날 종가 기준으로 4조6828억원으로 셀트리온제약(4조6513억원)을 3위로 밀어냈다. 씨젠은 작년 말까지만 해도 시총 순위가 43위(8040억원)에 불과했지만 올해 코로나19 사태가 불거지며 진단키트의 수요가 급증하면서 주가가 폭증해 시총이 6배 가까이 오르며 순위가 41계단 수직 상승했다.

최근 씨젠의 강세를 주도하고 있는 것은 단연 코로나19 진단키트의 수요 확대에 따른 매출 급증이다. 당장 2분기 실적도 진단키트 매출 확대에 힘입어 역대 최고 실적을 기록할 것으로 보인다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 씨젠의 올해 2분기 영업이익은 1562억원으로 지난해 같은 기간보다 3295.3% 증가할 것으로 추정했다. 같은 기간 매출액도 2566억원으로 775.8% 성장할 것으로 예상됐다.

