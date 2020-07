유경준 "부동산 시장, '세금폭탄' 아닌 '공급폭탄' 필요…재건축·재개발 풀어야"

[아시아경제 이지은 기자] 유경준 미래통합당 의원이 김태년 더불어민주당 원내대표의 교섭단체 대표 연설에 대해 "지금 필요한 것은 세금폭탄이 아니라 공급폭탄"이라고 말했다.

유 의원은 20일 페이스북에서 "국민이 바라는 것은 주택 소유자를 벌주는 것이 아니라 무주택자가 주택을 소유할 수 있는 세상을 만들어 달라는 것"이라며 이같이 말했다.

그는 김 원내대표의 연설이 문재인 대통령의 '부동산으로 돈 벌 수 없게 하겠다'는 개원연설과 일맥상통하다고 지적하며 "문재인 정부와 민주당이 착각하고 있다"고 비판했다.

유 의원은 "서울, 부산 등 국내 주요 도심에 신도시급 주택공급물량을 쏟아 내야 한다"며 "그린벨트를 풀까 말까 고민하기 이전에

당장 가용할 수 있는 재건축·재개발부터 집약적으로 이루어지도록 용적률 상향을 포함한 서울시 전체 스카이라인 상향이 추진되어야 한다"고 제안했다.

그는 "재건축·재개발 붐이 일어나면 장기적으로는 공급과다로 가격이 내려갈 수밖에 없다"며 "문재인 정부와 민주당은 부동산세금폭탄법을 당장 철회하라"고 말했다.

