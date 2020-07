코로나19에 늘어진 '해외연구자 비자심사' 빨라진다

[아시아경제 황준호 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 국책 연구개발사업에 참여하고 있는 해외 연구자들이 비자 발급 심사를 빠르게 받을 수 있는 길이 열린다.

과학기술정보통신부와 법무부는 국책연구 수행을 위해 정부출연 연구기관 등에서 초청하는 해외 연구자에게 비자 발급 신속 심사를 제공할 계획이라고 19일 밝혔다.

이는 최근 코로나19로 인해 우리나라의 비자 발급 심사가 강화되면서 국책연구기관이 해외 연구자를 초빙 할 때에도 심사가 한 달 이상 지연되면서 나온 대책이다. 기존에는 1주일 정도가 소요됐다.

정부는 예기치 못한 항공편 취소 등으로 비자 재발급이 필요한 경우에도 제출서류를 간소화 해 연구자의 빠른 입국을 지원한다.

비자 발급 신속심사는 정부출연 연구기관·국공립연구기관·대학 등 국내 연구기관에서 국책연구 수행을 위해 비자 신속 심사 수요가 있는 경우, 소관 전문기관·부처로 신속심사 요청 양식을 작성해 제출하면 된다.

신속심사 대상자는 교수(E-1)와 연구(E-3) 비자로 입국하는 해외 연구자와 그 동반가족(F-3)이다.

초청 연구자는 소관 부처로부터 회신받은 신속심사 요청 공문과 함께 비자 발급 필요 서류를 재외 공관에 제출하면 신속히 비자 발급 심사를 받을 수 있다. 재신청인 경우에는 간소화된 서류만 제출하면 된다. 다만 초청 연구자는 다른 입국자와 마찬가지로 비자 심사·입국시 코로나19 감염 여부를 점검받으며 2주 간 자가격리를 해야 한다.

최기영 과기정통부 장관은 "이번 연구자 비자 신속심사가 코로나19로 인한 연구현장의 어려움 해소에 기여할 수 있기를 기대하며, 앞으로도 과기정통부는 적극적인 연구개발 활동 지원을 통해 미래 성장동력 확보에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

