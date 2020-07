[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 블랙핑크의 'How You Like That'으로 '엠카운트다운' 1위에 올랐다.

16일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서는 블랙핑크가 7월 셋째 주 1위를 차지했다. 이로써 블랙핑크는 복귀 후 음악 방송 통산 7관왕의 영예를 거머쥐었다.

블랙핑크는 지난달 26일 '하우 유 라이크 댓'을 공개했다. 이 곡은 오는 9월 발매될 첫 정규앨범의 선공개 타이틀곡으로 국내뿐 아니라 해외에서도 큰 인기를 끌고 있다.

한편, 이날 '엠카운트다운'에는 가비엔 제이, 원더나인, 골든차일드, 김수찬, 루, 미스터T, 베리베리, 수민, 시크한 아이들, 조승연(우즈), 이진혁, 자이언트 핑크, 제이핑크 등이 출연했다.

