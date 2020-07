'스마트대한민국펀드' 6조원…일자리 2.5만개 창출

중소벤처기업부, 대한민국 디지털 경제 전환

정부와 민간 공동으로 펀드 조성

올해부터 2025년까지 매년 1조원 규모 공급

비대면·바이오·그린뉴딜 분야 집중

혁신 스타트업·벤처기업 약 3000개 투자

[아시아경제 김대섭 기자] 정부와 민간이 2025년까지 총 6조원 규모의 '스마트대한민국펀드'를 조성해 혁신 스타트업·벤처기업 약 3000개에 투자한다. 비대면(언택트)과 바이오, 그린뉴딜 분야 등 성장 가능성이 높은 산업에 집중 투자해 일자리 2만5000개를 창출할 계획이다.

중소벤처기업부는 16일 정부서울청사에서 정세균 국무총리 주재로 열린 국정현안점검조정회의에서 이 같은 내용을 골자로 한 '스마트대한민국펀드 조성·운영 계획'을 발표했다. 스마트대한민국펀드는 올해부터 2025년까지 정부와 민간이 공동으로 매년 1조원 규모로 펀드를 조성해 공급할 계획이다.

정부 40%, 민간 부문 60% 내외로 매칭해 펀드를 조성한다. 멘토기업·금융권이 후배기업의 성장을 뒷받침할 후원자로서 펀드 조성에 참여한다. 올해는 중기부(4000억원)와 환경부(200억원), 보건복지부(180억원)가 함께 4380억원을 출자하고 민간자금 6000억원 내외를 모집해 총 1조원 이상 펀드를 조성한다.

스마트대한민국펀드는 일자리 창출과 성장 가능성이 높은 한국판 뉴딜 분야에 집중 투자된다. 언택트(ICT, 인공지능 등 활용 기업), 바이오(백신·의료기기 등 헬스케어 기업), 그린뉴딜(친환경 제품·대체에너지 등 개발 기업) 분야에 지원된다.

올해 스마트대한민국펀드의 분야별 투자 규모는 비대면 5000억원, 바이오 4000억원, 그린뉴딜 1000억원이다. 바이오 펀드는 중기부와 복지부가 협업한다. 그린뉴딜 펀드는 중기부와 환경부가 협업해 펀드별로 정부 재정의 지원 효과를 극대화할 방침이다.

정부는 스마트대한민국펀드를 통해 2025년까지 연간 4000개 이상 일자리를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 2만5000개의 일자리를 창출하는 것이 목표다.

이번 스마트대한민국펀드는 지난 14일 한국판 뉴딜 국민보고대회 후속조치의 일환으로 디지털 경제 전환을 이끌 스타트업·벤처기업을 적극 뒷받침하겠다는 정부의 의지를 담았다.

최근 벤처투자 동향을 보면 코로나19로 비대면·디지털화와 생명공학 분야 혁신이 가속화됨에 따라 올해 1분기 벤처투자 실적이 4.2% 다소 감소했음에도 'ICT 서비스'(+24.0%)와 '바이오·의료'(+33.9%) 분야는 투자 수요가 급증한 것으로 나타났다.

또 언택트 기업은 대면 기업에 비해 일자리 창출 효과도 높은 것으로 나타나 적기에 투자금이 신속히 공급된다면 대규모의 일자리 창출도 가능하다는 것이 시장의 평가다.

스마트대한민국펀드는 오는 20일 예정된 '스마트대한민국펀드 출범식'을 통해 출자에 참여하는 멘토기업·금융권과의 업무협약(MOU)을 체결할 예정이다. 다음 달 초 펀드 운용사 선정 공고를 통해 본격적인 펀드 결성에 들어가게 된다.

중기부는 비대면 온라인 심사 등 신속하게 선정 절차를 진행해 올해 안에 펀드 결성까지 완료할 계획이다. 민간 투자 참여 촉진을 위해 우선손실충당(10% 한도) 등 인센티브를 제공할 계획이다. 펀드에서 손실 발생 시 민간 출자자의 손실분을 모태펀드가 우선 부담한다.

박영선 중기부 장관은 "혁신 스타트업과 벤처기업이 일자리 창출과 글로벌 시장 선점에 나설 수 있도록 정부가 과감한 투자를 통해 뒷받침해 나갈 것"이라며 "우리나라가 한 단계 더 디지털 경제로 나아가는데 스마트대한민국펀드가 기여할 것"이라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr