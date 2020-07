광주은행, 하반기 경영전략회의 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 15일부터 20일까지 2020년 하반기 경영전략회의를 개최한다고 이날 밝혔다.

‘코로나19’ 사회적 거리두기 2단계 유지에 따라 실내에서 50명 이상이 대면으로 모이는 집합·모임·행사가 금지하고 있음에 따라 광주은행은 영업 본부별로 일정을 달리해 하반기 경영전략회의를 개최한다.

첫날인 15일에는 상반기에 우수한 실적을 거둔 직원에 대한 시상식을 진행하며 직원들의 사기를 높였다.

16일부터 20일까지는 각 본부별 하반기 전략 및 업무계획을 발표하고, 구체적인 경영방침과 중점 추진전략을 공유하며 임직원들의 각오를 새롭게 다질 예정이다.

송종욱 광주은행장은 “‘코로나19’로 모두가 힘든 시기이지만 다가올 포스트 코로나 시대를 대비하기 위해 위기를 기회로 바꾸는 지혜와 용기가 필요한 때임을 명심해 달라”며 “올 하반기 수익성·건전성을 바탕으로 한 질적성장 추진과 지역밀착경영, 언택트 시대에 대응하는 디지털 역량 강화를 위해 전 임직원이 새로운 다짐과 각오로 임해주길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr