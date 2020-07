트럼프 조카 "트럼프, 대통령 된 이후 반사회적 성향 더 심해져"

[아시아경제 성기호 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 질녀가 트럼프 대통령이 당선 후 반사회적 성향이 더 심해져 국정운영에 악영향을 끼친다고 주장했다.

트럼프 대통령의 질녀이자 심리학자인 메리 트럼프는 14일(현지시간) 발간한 저서 '이미 과한데 결코 만족을 모르는'을 통해 이렇게 말했다.

메리는 트럼프 대통령이 한 가지로 규정할 수 없을 정도로 다채로운 정신적 문제를 안고 있다고 말했다. 트럼프 대통령이 자신에게 병적인 애착을 지니는 나르시시스트를 규정하는 9개 의학 기준에 부합한다는 진단이다.

메리는 "가장 심한 경우에는 소시오패스로 불리는 반사회적 인격 장애, 만성적 범죄성향, 타인의 권리에 대한 무시도 보인다"며 "결정을 내리거나 책임을 지지 못하고 혼자 있는 게 불편하며 다른 이들의 지지를 얻으려고 도가 넘는 행동을 하는 게 그 특색"이라고 설명했다.

이어 트럼프 대통령의 이처럼 복잡한 정신적 특성이 백악관 입성 후 증폭됐다는 견해를 밝혔다.

그는 "2017년 고모의 생일파티 말미에 사진을 찍으려고 모두 줄을 섰는데 트럼프 대통령이 예전에 결코 겪지 못한 종류의 스트레스를 이미 받고 있다는 것을 목격할 수 있었다"고 말했다.

그러면서 "그런 압박이 최근 3년에 걸쳐 계속 가중되면서 국가를 운영하는 데 필요한 능력과 자신의 무능 수준차가 커졌다"며 "이로 인해 트럼프 대통령의 망상이 어느 때보다 더 선명해졌다"고 주장했다.

이와 함께 트럼프 대통령의 심리적 특성이 더 뚜렷해지면서 미국의 장래가 걱정된다고 말했다.

