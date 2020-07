[포토] 김남현 전남경찰청장, 사기 피해 막은 장성경찰에 표창

[아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 김남현 전남지방경찰청장은 지난 13일 장성경찰서를 방문해 ‘코로나 19’ 관련 적극적인 수사활동으로 마스크 사기 피의자를 검거한 직원에 대해 표창을 수여하고 격려했다.

김남현 전남지방경찰청장은 “주민에게 믿음을 주고 사회적 약자가 보호 받을 수 있도록 장성경찰이 민생치안에 앞장서 주기 바란다”고 말했다.

