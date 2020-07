[아시아경제 송승윤 기자] 일본 도쿄에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 하루 확진자 수가 나흘연속 200명을 넘었다.

NHK 등 현지언론에 따르면 12일 도쿄에서는 코로나 19 신규 확진자가 206명 나왔다. 이에 따라 누적 확진자는 7927명이 됐다.

도쿄의 코로나19 하루 신규 확진자는 이달 9일 224명을 시작으로 10일 243명, 11일에는 206명을 기록했고 이날도 206명 나와 4일째 200명을 웃돌았다. 도쿄에서 확진자가 나흘 연속 200명을 넘은 것은 이번이 처음이다.

올해 5월 3일∼이달 1일까지 약 두 달 동안 도쿄의 코로나19 확진자는 하루 100명 미만이었으나 최근 급증하고 있다.

