문재인 대통령, 고 백선엽 예비역 장군 조화 보내…靑, 현충원 안장 등 다른 문제는 말 아껴

[아시아경제 류정민 기자] 노영민 청와대 비서실장이 고(故) 백선엽 예비역 장군 빈소를 찾아 조문한다고 청와대가 밝혔다.

청와대는 12일 오후 "노영민 비서실장, 서훈 안보실장, 김유근 안보실 1차장, 김현종 안보실 2차장의 고(故) 백선엽 장군 빈소 조문이 예정돼 있다"고 밝혔다. 앞서 문재인 대통령은 고 백선엽 장군 빈소에 조화를 보낸 바 있다.

한편 청와대 핵심 관계자는 현충원 안장 등에 대해서는 "청와대가 다른 입장을 밝힐 것은 없다"고 말을 아꼈다.

