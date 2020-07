故 박원순 시장 영결식 온라인으로 진행 … 13일 오전 8시30분부터(상보)

장례위원회 "가짜뉴스·추측성 보도 자제해 달라" 당부

[아시아경제 조인경 기자] 고(故) 박원순 서울시장의 영결식이 13일 오전 온라인으로 진행된다.

박 시장 장례위원회의 박홍근 공동집행위원장은 12일 오후 서울대병원 장례식장 앞에서 브리핑을 갖고 "영결식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역에 협조하고 소박하게 치른다는 기조 하에 온라인으로 진행한다"고 밝혔다.

박 시장의 영결식은 13일 오전 7시30분 발인 후 서울시청으로 이동해 오전 8시30분부터 시청 다목적홀에서 진행한다. 영결식은 서울시 유튜브 채널 등을 통해 생중계된다.

영결식 현장에는 유족과 시·도지사, 민주당 지도부, 서울시 간부, 시민사회 대표자 등 100여명의 제한된 인원만 참석할 예정이다.

영결식은 개식 선언을 시작으로 국기에 대한 경례, 고인에 대한 묵념, 추모영상 상영, 추모곡 연주, 장례위원회 공동위원장 3명의 조사와 헌화, 유족 대표의 인삿말 등으로 마무리된다

장례위는 영결식 후 박 시장의 시신을 서울추모공원에서 화장한 뒤 고향인 경남 창녕으로 옮겨 안장할 예정이라고 밝혔다.

한편 박 의원은 "피해를 호소해 온 분에게도 고인의 죽음은 큰 충격일 것이고, 그분께도 고통스러운 시간이 이어지고 있으리라고 생각한다"며 "고인을 추모하는 그 어느 누구도 피해 호소인을 비난하거나 압박하여 가해하는 일이 없도록 해주시기를 거듭 호소드린다"고 말했다.

그러면서 "가짜뉴스와 추측성 보도도 고인과 유가족은 물론 피해 호소인에게 큰 상처를 줄 수 있다"며 "자제를 거듭 부탁드린다"고 덧붙였다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr