전북 36번째 확진자 또 발생…필리핀 결혼이민자

11일 확진 판정, 군산의료원 입원



[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북에서 36번째 코로나 확진자가 발생했다.

12일 전북보건당국에 따르면 필리핀 결혼이민자 30대 여성 A씨가 코로나 확진 판정을 받았다.

A씨는 전날 오전 5시 인천공항을 통해 입국했고 특별한 증상이 없어 배우자 차량을 이용해 군산으로 이동했다.

이동 도중 오전 7시 20분에서 50분 사이 송산포도휴게소(평택방향), 오전 8시 55분에서 9시 5분 사이 서산휴게소를 들렸다.

이때 A씨는 마스크를 착용하고 있었으며 서산휴게소에서는 남편만 내려 음료를 구입한 것으로 알려졌다.

오전 10시 20분 군산보건소에 도착해 검체 채취 후 자가격리가 이뤄졌고 오후 9시 15분 보건환경연구원 검사 결과 양성 판정을 받고 군산의료원에 입원했다.

보건당국은 자택과 차량 소독을 완료하고 송산포도휴게소 및 서산휴게소 CCTV 자료를 확보해 접촉자를 파악하고 있다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr