◇금융위원회

<전보>

▷과장급 ▲금융정보분석원 기획행정실장 전요섭 ▲금융정책과장 이동훈 ▲자본시장과장 변제호 ▲서민금융과장 홍성기 ▲중소금융과장 김종훈 ▲국제협력팀장 정종식 ▲구조개선정책과장 손성은

<파견>

▷과장급 ▲보험연구원 손주형 ▲자본시장연구원 손영채 ▲금융그룹감독혁신단 감독제도팀장 권주성

