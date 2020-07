40여분 만에 진화, 300여만 원 재산피해

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시 효자동 한 아파트에서 불이나 대비소동이 벌어졌다.

전북소방본부당국 따르면 12일 오전 3시 59분께 G아파트 4층에서 불이나 40여분 만에 진화됐다.

이번 화재로 냉장고 등 가재도구 다수가 소실됐고 55㎡의 내부가 그을려 소방서 추진 300여만 원의 재산피해가 발생했다.

집주인을 비롯해 20여명의 주민들은 아파트 밖으로 대피해 인명피해는 없는 것으로 알려졌지만 한밤 중 대피로 소동을 겪어야 했다.

경찰과 소방당국은 화재 원인을 조사하고 있다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr