윤종규 KB금융 회장 "'패러다임 시프트' 가속화" 철저한 대응 강조

KB금융그룹, 10일 ‘2020년 하반기 그룹 경영진 e-워크숍’ 개최

각 계열사 사옥 등 30여 개 장소를 화상회의시스템으로 연결한 비대면 워크숍

포스트 코로나 등 금융환경 변화에 따른 중장기 경영전략 방향 및 실행방안 등 논의

[아시아경제 조강욱 기자] 윤종규 KB금융그룹 회장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 가속화하고 있는 패러다임 시프트에 대해 철저한 준비와 대응을 강조했다.

KB금융그룹은 지난 10일 열린 ‘2020년 하반기 그룹 경영진 e-워크숍’에서 윤 회장이 이 같이 말했다고 12일 밝혔다.

윤 회장을 비롯해 각 계열사 대표 및 임원 등 200여 명이 참석한 가운데 열린 이번 e-워크숍은 언택트(Untact) 시대에 맞춰 각 참석자들이 근무하는 사옥 및 사무실 등 30여 개의 장소를 화상회의 시스템으로 연결해 진행됐다.

KB금융그룹은 이미 지난해 초 그룹 내 모든 계열사를 연결하는 자체 화상회의 시스템을 구축했다. 또 코로나19 사태 이후에는 대부분의 사내 회의를 화상회의 방식으로 진행해 왔다.

이번 워크숍은 ‘New Normal시대, KB를 말하다’ 라는 주제의 영상 시청을 통해 고객들의 생생한 목소리와 직원들이 현장에서 직접 느낀 경험담 등을 공유하면서, 코로나가 고객과 직원들에게 끼친 변화와 시사점을 살펴보는 시간을 가지며 시작됐다.

이어진 다음 세션에서는 ‘2030년 미래금융 시나리오’ 및 ‘그룹 중장기 경영전략 방향’ 등에 대한 논의를 통해 그룹의 미래를 위해 앞으로 나아갈 방향을 재점검했다. 특히 중장기 경영전략 중 ▲핵심 경쟁력 ▲언택트 ▲Beyond Core ▲지속가능경영 ▲New way of Working 등의 주제와 관련해 경영진들이 실행 아이디어들을 발표하고 토론하는 과정을 거치며 전략방향을 더욱 구체화할 수 있었다.

마지막으로 열린 CEO 특강 세션에서 윤 회장은 “코로나로 가속화되고 있는 패러다임 시프트(Paradigm Shift)에 대해 집단지성을 모아 철저하게 준비하고 기민하게 대응해 나가자”고 말했다.

또 그는 “무엇보다도 정도 영업과 금융 본연의 역할을 충실히 수행함으로써, 고객의 행복과 더 나은 세상을 만들어 가는 ‘세상을 바꾸는 금융’을 실천할 수 있도록 임직원 모두가 최선을 다해 노력하자”고 강조했다.

KB금융 관계자는 “그룹 모든 경영진들이 활발한 토의를 통해 그룹의 나아갈 방향을 다시 한번 생각하고 공감대를 형성할 수 있는 시간이었다”면서 “그룹 임직원 모두가 오늘 논의된 사항들에 대한 충분한 이해를 바탕으로 미래 금융을 선도해 나가는 역할을 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr