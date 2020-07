[아시아경제 유제훈 기자] 인천국제공항공사는 9일 오후 인천시청에서 '혹서기 대비 지역사회 나눔의 바람 지원' 행사를 갖고 노인복지시설에 무동력 공기순환기 505대를 기부했다고 10일 밝혔다.

인천지역 노인복지시설 22개소에 전달 될 예정인 이 무동력 공기순환기는 시스템 에어컨에 손쉽게 장착가능한 제품으로, 실내 공기를 빠르게 순환시켜 실내온도를 1~3도 가량 낮추고 냉난방 효율과 에너지 절약을 극대화, 탄소절감에도 기여할 수 있는 장비다.

류진형 공사 사회가치추진실장은 "오늘 전달해드린 무동력 순환기가 각 시설의 어르신께 시원한 나눔의 바람이 되길 바라며, 공사는 앞으로도 지역사회 지원활동을 위해 관련 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.

