동행하니 매출 ‘쑥’↑…착한슈퍼, 농산물 287t 판매

동행세일 11일 간 전년 동기 대비 7.6% 매출 상승…어려운 농가에 도움

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 '대한민국 동행세일' 기간인 지난달 26일부터 이달 6일까지 동네슈퍼 4천여곳이 어려운 산지 농가를 지원하기 위해 농산물 287t을 판매했다고 10일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 7.6% 증가한 수치다.

한국수퍼마켓협동조합연합회와 한국나들가게협동조합연합회는 대한민국 동행세일 기간(6월26일~7월12일)에 맞춰 '착한슈퍼, 착한가격 동행세일'을 진행중이다. 동네슈퍼 4000여곳이 최대 50% 저렴한 가격으로 농산물과 공산품 30여개 품목을 할인 판매하고 있다.

통상 농산물은 배송·보관 등의 문제로 동네슈퍼 공동세일전에서는 취급하기 어려운 품목이었다. 이에 중기부는 농림축산식품부, 농수산식품유통공사(aT)와 협업해 코로나19로 인해 판매에 어려움을 겪고 있는 품목 위주로 선별해 동네슈퍼에서 판매할 수 있도록 지원했다.

이들 슈퍼는 해당 농산물을 소비자가격보다 최대 50% 저렴한 가격으로 판매했다. 판매된 농산물은 양파 82.2t, 감자 72.3t, 수박 43.4t, 오이 38.6t, 당근 18.6t, 방울토마토 10.9t, 마늘 9t, 파프리카 8.6t, 애호박 3.5t 등이다.

권대수 중기부 소상공인정책관은 "동행세일이 착한슈퍼 사장님들의 동참으로 더욱 의미 있는 행사가 됐다"며 "농산물이 모두 판매될 수 있도록 착한슈퍼 홍보 등에 최대한 지원할 것"이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr