속보[아시아경제 정동훈 기자, 이정윤 기자]9일 오후 박원순 서울시장이 실종됐다는 신고가 접수된 가운데 박 시장의 휴대전화 기록이 마지막으로 남겨진 서울 성북구 성북동 핀란드 대사관저 인근에 경찰과 소방당국이 출동해 출입을 통제하고 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr