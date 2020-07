개인 순매수세에 코스피 2160선 '상승 마감'…코스닥 1% 올라

[아시아경제 금보령 기자] 코스피와 코스닥 모두 전일보다 상승한 채로 9일 장을 마감했다.

이날 코스피는 전장 대비 9.02포인트(0.42%) 오른 2167.90으로 마쳤다.

코스피는 전거래일과 비교해 12.27포인트(0.57%) 상승한 2171.15로 개장한 뒤 꾸준히 강세를 지켰다.

유가증권시장에서는 개인이 3169억원어치를 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 366억원, 2586억원을 순매도했다.

업종별로 보면 화학(1.68%), 의약품(1.68%), 의료정밀(1.77%) 등은 상승했고, 운송장비(0.3%), 유통업(0.34%), 은행(1.32%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 기업 가운데 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 287,500 전일대비 5,000 등락률 +1.77% 거래량 1,996,847 전일가 282,500 2020.07.09 15:30 장마감 close (1.77%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 355,500 전일대비 27,500 등락률 +8.38% 거래량 2,433,436 전일가 328,000 2020.07.09 15:30 장마감 close (8.38%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 539,000 전일대비 26,000 등락률 +5.07% 거래량 813,192 전일가 513,000 2020.07.09 15:30 장마감 close (5.07%) 등이 올랐고, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,800 전일대비 200 등락률 -0.38% 거래량 16,693,470 전일가 53,000 2020.07.09 15:30 장마감 close (0.38%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 700 등락률 -0.84% 거래량 3,956,383 전일가 83,700 2020.07.09 15:30 장마감 close (0.84%) 등이 내렸다.

코스닥은 전장과 비교해 6.94포인트(0.91%) 상승한 772.90으로 장을 마쳤다.

코스닥은 전거래일 대비 4.5포인트(0.59%) 오른 770.46으로 개장 후 상승세를 이어갔다.

코스닥 시장에서는 개인이 231억원어치를 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 154억원, 93억원을 순매도했다.

업종별로는 인터넷(1.41%), 소프트웨어(2.45%), 반도체(1.75%) 등이 올랐고, 음식료·담배(1.93%) 등이 내렸다.

시총 상위 10개 종목 중 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 91,200 전일대비 1,300 등락률 -1.41% 거래량 394,237 전일가 92,500 2020.07.09 15:30 장마감 close (1.41%)과 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 63,000 전일대비 1,100 등락률 -1.72% 거래량 1,065,074 전일가 64,100 2020.07.09 15:30 장마감 close (1.72%)가 하락했다. 이 외에 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 106,800 전일대비 1,700 등락률 +1.62% 거래량 2,716,416 전일가 105,100 2020.07.09 15:30 장마감 close (1.62%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 132,300 전일대비 9,100 등락률 +7.39% 거래량 2,414,069 전일가 123,200 2020.07.09 15:30 장마감 close (7.39%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 88,100 전일대비 1,900 등락률 +2.20% 거래량 873,664 전일가 86,200 2020.07.09 15:30 장마감 close (2.2%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 149,600 전일대비 2,900 등락률 +1.98% 거래량 3,426,483 전일가 146,700 2020.07.09 15:30 장마감 close (1.98%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 222,000 전일대비 4,600 등락률 +2.12% 거래량 54,775 전일가 217,400 2020.07.09 15:30 장마감 close (2.12%) 등은 상승했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr