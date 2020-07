[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선후보인 원희룡 제주지사가 "추미애·최강욱 국정농단이 박근혜·최순실 국정농단의 길을 그대로 쫓아가고 있다"고 비판했다.

원 지사는 9일 페이스북에서 "추미애 법무부 장관이 글을 쓰고 보좌관이 유출했다고 하는데 누가 이 말을 믿겠나"며 이같이 말했다.

추 장관의 수사지휘권 발동을 둘러싼 법무부 내부 논의 과정이 최강욱 열린민주당 대표를 비롯, 범여권 인사들에게 새어나간 정황을 지적한 것이다.

원 지사는 "세상 어느 장관이 내용이 다른 두 가지 버전을 모두 알리라고 하겠나"며 "얼마나 당황했으면 자기들도 믿지 못할 해명을 했겠나"고 반문했다.

그는 "다시 묻는다. 누가 썼나"며 "법무부 장관을 움직이는 비선실세는 도대체 누구인가"라고 추궁했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr