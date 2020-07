BMW코리아, 영종도서 '뉴3시리즈 드라이빙 익스피리언스 데이' 개최

트랙 주행·맞춤형 드라이빙 등 다이나믹 클래스…이론교육도 진행

[아시아경제 김지희 기자] BMW코리아는 이달 15일 인천 영종도의 BMW 드라이빙센터에서 올해 첫 ‘뉴 3시리즈 드라이빙 익스피리언스 데이’를 개최한다고 9일 밝혔다.

뉴 3시리즈는 BMW 브랜드 내에서 상징성을 갖는 모델로, 혁신적인 디자인과 민첩한 핸들링, 효율성, 첨단 편의사양을 기반으로 새롭게 업그레이드됐다.

BMW 코리아는 지난해 320d와 330i, M340i를 선보인 데 이어, 올해 3시리즈 투어링과 330e를 순차 출시하며 뉴 3시리즈 라인업을 완성했다. 이번 익스피리언스 데이는 라인업 완성을 기념하는 동시에, 프리미엄 스포츠 세단 뉴 3시리즈를 고객들이 직접 경험할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

이번 드라이빙 익스피리언스 데이에서는 트랙 주행 및 맞춤형 드라이빙 프로그램으로 구성된 다이나믹 클래스를 통해 운전의 즐거움을 직접 체험할 수 있다. 또 3시리즈의 모든 것을 배울 수 있는 체계적인 이론 교육도 준비돼 있다. 이밖에도 BMW의 역사, 서브 브랜드, 프로덕트 등에 대해 소개하는 브랜드 클래스도 마련됐다. 프로그램이 종료된 후에는 참가 고객을 대상으로 아카데미 이수 수료증 및 기념품을 증정할 예정이다.

BMW코리아 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 재확산 위험이 여전한 만큼 시설 및 차량 방역, 사회적 거리두기 등 참가자 안전 보장과 코로나19 확산 방지를 위해 만전을 기할 것"이라고 말했다.

한편 뉴 3시리즈 드라이빙 익스피리언스 데이는 이달 15일을 시작으로 연말까지 매월 셋째 주 수요일에 열릴 예정이다. BMW 고객을 포함한 누구나 참가 가능하다. 일반고객은 매달 초 BMW코리아 공식 채널을 통해 참가 신청을 할 수 있다.

