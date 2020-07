'과학 놀이터' 5곳에 100억원 들인다

[아시아경제 황준호 기자] 미래 과학 꿈나무인 어린이들을 위한 과학 놀이터가 전국 5곳에 생긴다.

과학기술정보통신부는 어린이들이 어려서부터 과학과 가까이 할 수 있도록 어린이 전용 놀이·체험형 과학체험공간을 설치할 기초지자체 5곳을 9일 선정했다. 선정된 곳은 강원 삼척시, 경기 시흥시, 울산 중구, 전북 순창군, 충북 충주시 등이다.

올해 처음 시작하는 이 사업은 과기정통부와 기초지자체가 공동으로 사업비를 각각 10억원씩 분담한다. 5곳의 총 사업비는 100억원이다. 수행 기관은 기초지자체로 내년말까지 체험공간을 조성해 2022년 초에 문을 연다.

과기정통부는 주민들의 이용 빈도가 높은 시설과 연계한 복합 시설로 조성해 접근성과 이용 편의성을 높일 계획이다.

강상욱 과기정통부 미래인재정책국장은 "미래 과학인재 양성을 위해 어린이 과학체험공간을 꾸준히 확대하기 위해 노력하겠다"고 전했다.

